Курс рубля пока может остаться вблизи 13,4-13,6 руб. за юань - банк "Санкт-Петербург"

Курс пары юань/рубль пока может остаться вблизи уровней 13,4-13,6 руб. за юань, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"ЦБ РФ объявил, что в первом полугодии 2025 года нерегулярные продажи валюты составят 8,86 млрд руб./день по сравнению с текущими 8,4 млрд руб./день. Такое увеличение продаж не должно оказать особо заметную поддержку рублю", - отмечают эксперты в комментарии.

"Рынок сырья обратит внимание на недельные данные по запасам от Минэнерго США, впрочем, в текущих условиях низкой активности влияние этих цифр может быть более слабым. Котировки нефти марки Brent пока способны остаться вблизи $73-74/баррель", - указывают аналитики банка.

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