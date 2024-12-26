Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- число недельных обращений за пособиями по безработице в США;

- собрания акционеров "Татнефти", "Евротранса" и "Магнита" по промежуточным дивидендам за 2024 год;

- акции ПАО "Лензолото" последний день торгуются с дивидендами за 9М24;

- совет директоров "Интер РАО" планирует утвердить бизнес-план на 2025 год;

- акционеры ГК "Сегежа" обсудят допэмиссию;

- лидеры стран ЕАЭС обсудят формирование общих рынков газа и нефти.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.