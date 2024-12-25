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25 декабря 2024 года 19:04
Пока нет предпосылок для сужения диапазонов колебаний пары рубль/юань и рубль/доллар - Росбанк
Пока нет предпосылок для сужения диапазонов колебаний пары рубль/юань и рубль/доллар, полагают аналитики Росбанка. "Трансформация локального валютного рынка, начатая в конце 2023 года на фоне эскалации рисков вторичных санкций за сопровождение внешней торговли России и ускоренная в июне 2024 г санкциями против Мосбиржи, достигла "нового равновесия", - пишут эксперты. - Внешнеторговые расчеты активно переключились в "дружественные" валюты и рубль. Притом они синхронно отразились на экспорте и импорте: в октябре, соответственно, доли 37% и 41%, 31% и 49%". Несмотря на нетто-приток юаня от внешней торговли (он доминирует в составе "дружественных" валют), торговый оборот в биржевом контуре пошел на спад, подчеркивают аналитики. Мощности для репатриации и конверсии валютной выручки снизилась, а ценовые ориентиры для CNY/RUB и USD/CNY в локальном периметре повысили волатильность. Стоимость фондирования в юанях "вылетала" за пределы 200% годовых, и лишь к декабрю вернулась в интервал 1-4% годовых. Эксперты Росбанка пока не видят предпосылок для сужения диапазонов колебаний CNY/RUB и USD/CNY и прогнозируют на январь 98,8-104 руб./$1 и 13,4-14,1 руб./юань. В феврале, по их оценке, колебания могут составить 13,6-14,3 руб./$1 и 100,3-105,5 руб./юань. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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