Пока нет предпосылок для сужения диапазонов колебаний пары рубль/юань и рубль/доллар - Росбанк

Пока нет предпосылок для сужения диапазонов колебаний пары рубль/юань и рубль/доллар, полагают аналитики Росбанка.

"Трансформация локального валютного рынка, начатая в конце 2023 года на фоне эскалации рисков вторичных санкций за сопровождение внешней торговли России и ускоренная в июне 2024 г санкциями против Мосбиржи, достигла "нового равновесия", - пишут эксперты. - Внешнеторговые расчеты активно переключились в "дружественные" валюты и рубль. Притом они синхронно отразились на экспорте и импорте: в октябре, соответственно, доли 37% и 41%, 31% и 49%".

Несмотря на нетто-приток юаня от внешней торговли (он доминирует в составе "дружественных" валют), торговый оборот в биржевом контуре пошел на спад, подчеркивают аналитики. Мощности для репатриации и конверсии валютной выручки снизилась, а ценовые ориентиры для CNY/RUB и USD/CNY в локальном периметре повысили волатильность. Стоимость фондирования в юанях "вылетала" за пределы 200% годовых, и лишь к декабрю вернулась в интервал 1-4% годовых.

Эксперты Росбанка пока не видят предпосылок для сужения диапазонов колебаний CNY/RUB и USD/CNY и прогнозируют на январь 98,8-104 руб./$1 и 13,4-14,1 руб./юань. В феврале, по их оценке, колебания могут составить 13,6-14,3 руб./$1 и 100,3-105,5 руб./юань.

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