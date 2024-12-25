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25 декабря 2024 года 16:36
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям "Ренессанс страхование" с прогнозной ценой 142,6 руб
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям ПАО "Группа "Ренессанс страхование" с прогнозной стоимостью на уровне 142,6 рубля за штуку на горизонте года, предполагает потенциал роста 41,8%, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "Мы положительно оцениваем долгосрочные перспективы эмитента, ожидая продолжения роста бизнеса компании вместе с дальнейшим развитием отечественного страхового рынка. При этом мы рассчитываем, что стабилизация процентных ставок в стране с их последующим постепенным снижением приведет к положительной переоценке ценных бумаг на балансе компании и восстановлению показателей прибыли, - пишет эксперт. - Акции "Ренессанс Страхования" торгуются с заметным дисконтом по мультипликаторам по отношению к аналогам EM, и мы считаем их интересными для долгосрочных покупок. Наша оценка справедливой стоимости данных бумаг основана на сравнении с аналогами ЕМ по коэффициентам P/B и P/E NTM, с использованием 30%-го дисконта за небольшой размер компании и страновые риски РФ". Основные риски, указывает Додонов, связаны с по-прежнему сложной экономической ситуацией в РФ и высокой геополитической напряженностью, что может сдерживать дальнейший рост страхового рынка, продолжением усиления санкционного давления на экономику страны в целом и финансовый сектор в частности. "Ренессанс Страхование" - один из ведущих независимых страховщиков в России. Компания обслуживает более четырех миллионов клиентов, входит в топ-10 по объему собираемых страховых премий в стране и предоставляет широкий спектр страховых продуктов населению и бизнесу. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РЕНЕССАНС/СТРАХОВАНИЕ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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