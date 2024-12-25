Цена газа спот на TTF, скорее всего, продолжит рост в 2025г - Freedom Finance Global

Спотовая цена газа на площадке TTF в Нидерландах, вероятнее всего, продолжит рост в следующем году и во втором полугодии 2025 года может оказаться в диапазоне $600-800 за тыс. куб. м., считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Стоимость природного газа на ведущем хабе TTF в Нидерландах остается в растущем тренде с конца февраля. За этот период цены поднялись вдвое. Вероятнее всего, рост продолжится и в будущем году на фоне окончания контракта на транзит газа через ГТС Украины, так как поставки через альтернативные логистические коридоры потребуют дополнительных финансовых издержек, - пишет эксперт в обзоре инвесткомпании. - Во втором полугодии 2025 года прогнозируем биржевые цены на газ в Европе в диапазоне $600-800 за тыс. куб. м. А в краткосрочной перспективе ожидаем их рост до $530 за тыс. куб. м, так как в ближайшие пару недель в регионе ожидается дальнейшее похолодание".

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