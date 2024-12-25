Т-Технологии и банк "Санкт-Петербург" - фавориты финсектора в 2025 году - ПСБ

"Т-Технологии" и банк "Санкт-Петербург" - фавориты в финансовом секторе в 2025 году, говорится в инвестиционной стратегии Промсвязьбанка (ПСБ).

Эксперты банка ожидают в 2025 году замедления роста кредитования и сокращения чистой прибыли банков почти на треть, до ~2,5 трлн рублей. Ключевые негативные факторы: повышение налогов, снижение маржинальности и рост кредитного риска из-за жесткой ДКП, торможения экономики и вызревания кредитов, выданных в 2023-2024 годах.

"Это также ограничивает наши дивидендные ожидания по сектору, - отмечают аналитики. - От ВТБ, ввиду низкой достаточности капитала, не ожидаем дивидендов в 2025 году. Дивиденды Сбербанка за 2025 год, по нашим оценкам, снизятся до 31 рубля на акцию против ожидаемых 34,5-35,5 рубля за 2024 год. Хотя Сбербанк остаётся добротной дивидендной историей, при текущих ставках его акции не выглядят слишком привлекательными в сегменте. Полагаем, что "фишки" сегмента смогут опережать рынок по мере появления видов на снижение ставки, хотя бы к уровням начала года. В настоящее время нам здесь интересны только те эмитенты, которые и при текущей ДКП способны показать положительную динамику доходов или обеспечить дивидендную доходность, сопоставимую с депозитами".

Стратеги ПСБ выделяют в качестве фаворитов "Т-Технологии" и банк "Санкт-Петербург".

"Т-Технологии" остаются бенефициаром роста спроса на финуслуги и одной из наиболее понятных историй органического роста в секторе, - отмечают аналитики. - В 2025 году ожидаем увеличения чистой прибыли на 35%, до 162 млрд рублей, благодаря развивающейся экосистеме и высокой рентабельности капитала, а также невысокой доле корпоративного портфеля, снижающей влияние кредитного риска и упрощающей соблюдение нормативов ЦБ. Текущая оценка акций не отражает в полной мере потенциала роста бизнеса и увеличения дивидендных выплат".

Банк "Санкт-Петербург", на взгляд стратегов, остается привлекательной дивидендной историей. Высокая достаточность капитала, крепкий баланс и устойчивые позиции на региональном рынке смягчат, по их мнению, влияние жесткой ДКП. Эксперты ПСБ ожидают роста чистой прибыли и, как следствие - дивидендных выплат. По их прогнозам, дивиденды за 2024 год составят 54 рубля, за 2025 год - 59 рублей, что предполагает привлекательную дивидендную доходность на уровне 16-18%.

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