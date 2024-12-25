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25 декабря 2024 года 14:31
После завершения налогового периода пара USD/RUB закрепится у отметки 100 руб./$1 -
После завершения налогового периода пара USD/RUB закрепится у отметки 100 руб./$1, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "Рубль укрепляется на фоне налогового периода, в течение которого экспортеры продают валютную выручку, усиливая спрос на рубли, - пишет эксперт. - 25 декабря, на пике указанного периода, выплачивается налог на прибыль организаций, НДПИ, а также перечисляются страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное и медицинское страхование, акцизы, налог на игорный бизнес и единый налоговый платеж. Основную поддержку рублю оказывает стабилизация ситуации с оплатами экспорта российского газа, так как Турция добилась исключения из санкций против Газпромбанка, а президент РФ разрешил проводить такие оплаты и через другие российские банки". Курс пары USD/RUB регулируется государством, подчеркивает эксперт, так как ЦБ недавно перестал покупать валюту в рамках бюджетного правила, что сократит спрос на нее в период резкого подорожания. При этом норматив об обязательной продаже валютной выручки экспортерами на бирже сначала был сокращен с 80% до 40%, а теперь экспортерам дали возможность по мере необходимости получать разрешение от правительственной комиссии не зачислять в уполномоченные банки валюту в размере необходимом им для выполнения этих требований. "Таким образом, курс рубля регулируется практически в ручном режиме. Это разрешение будет применяться главным образом для ослабления доллара, - считает Чернов. - Существенного роста мировых цен на нефть пока не предвидится, поэтому по завершении налогового периода пара USD/RUB закрепится в районе 100 руб. В 2025-м она продолжит двигаться в район 110-112 руб. Такой курс выгоден Минфину для пополнения дефицитного бюджета от экспортеров. Однако если правительство РФ решит удерживать указанную пару ниже 100, чтобы не разгонять инфляцию, то в рамках указа президента о репатриации валютной выручки экспортерами норматив продаж может быть снова увеличен, ориентировочно - до 60%". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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