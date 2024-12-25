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25 декабря 2024 года 13:04
Акции Газпрома существенно недооценены рынком - Freedom Finance Global
Акции "Газпрома" торгуются у исторических минимумов и существенно недооценены рынком, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "Акции "Газпрома" 24 декабря вышли в лидеры роста Московской биржи с результатом +2,21%. Драйвером роста акций компании стало повышение гайденса по выручке от реализации природного газа на текущий год на 3,37%, до 4,6 трлн руб. На этом фоне EBITDA прогнозируется на максимальном в истории эмитента уровне - более 2,8 трлн руб., а долговая нагрузка по соотношению NetDebt/EBITDA сократится до 2,1x", - отмечает эксперт. По оценке аналитика, акции "Газпрома" торгуются у исторических минимумов и существенно недооценены рынком. Постепенные покупки по текущим ценам, на взгляд Чернова, выглядят достаточно перспективно. Долговая нагрузка эмитента вполне комфортна, тем более что прогнозируется ее снижение. "Это означает, что значительного давление на бизнес жесткая монетарная политика Банка России не окажет, - полагает стратег инвесткомпании. - С 2025 года прекратится транзит газа из РФ по ГТС Украины. На этом корпорация потеряет около $5 млрд выручки в год. Пока нет четкого понимания, за счет чего удастся компенсировать выпадающие доходы, поэтому наращивать длинные позиции в акциях "Газпрома" лучше постепенно, отводя под эти бумаги небольшую долю инвестиционного портфеля. При этом не исключено, что после посещения Москвы премьером Словакии альтернативные способы поставок газа в европейские страны в 2025 году будут найдены". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ГАЗПРОМ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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