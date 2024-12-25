Пара доллар/рубль может завершить 2024г ниже 100 руб./$1 - банк "Санкт-Петербург"

Пара доллар/рубль может завершить текущий год ниже психологически важного уровня в 100 руб./$1, а курс пары юань/рубль может уйти к отметке 13,5 руб. за юань в ближайшие дни, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Котировки нефти марки Brent в складывающихся условиях до конца года в целом могут остаться вблизи $73-74 за баррель, полагают эксперты.

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