"Цифра брокер" сохраняет оптимистичную оценку акций Полюса

"Цифра брокер" сохраняет оптимистичную оценку перспектив котировок акций ПАО "Полюс", сообщается в материале аналитиков.

"Совет директоров эмитента рекомендовал дробление акций в пропорции 1 к 10. Новость вносит незначительный оптимизм в отношении бумаг компании, поскольку сплит снизит стоимость одной акции и повысит ее доступность для розничных инвесторов. Мы сохраняем свой оптимистичный взгляд на бумаги "Полюса", в том числе за счет его высокой операционной эффективности и позитивного взгляда на перспективы рынка золота в 2025 году", - указывают эксперты инвесткомпании.

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