Рубль может укрепиться до 13,5 руб. за юань - ПСБ

Возможны локальные попытки рубля укрепиться до уровня 13,5 руб. за юань в ближайшие дни, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Торговая активность подросла, отражая активизацию продаж валюты со стороны экспортеров, естественную, по нашему мнению, в условиях приближающихся налоговых выплат (28 декабря). Спрос на валюту пока, судя по динамике курсов, несколько слабеет, отчасти из-за начинающихся рождественских праздников в странах Запада, отчасти из-за сохраняющихся санкционных сложностей с переводами валюты и завершения "горячего" сезона, - пишет эксперт в обзоре. - Отмечу, что и спекулятивных поводов для покупок особо не наблюдается - торги на американском рынке завершились на позитивной ноте (S&P500 вернулся-таки к католическому Рождеству выше 6000 пунктов), цены на нефть марки Brent прибавили более 1% и выглядят готовыми двигаться к верхней границе нашего текущего целевого диапазона на декабрь, зоны $70-75/баррель. Так что сильных рисков текущим позициям рубля мы пока не видим".

Сильных движений курсов валют на торгах в среду, 25 декабря, Локтюхов не ожидает. "Целевой диапазон по юаню смешаем чуть вниз, до 13,5-14 руб. Допускаем локальные попытки китайской валюты в ближайшие дни откатиться к его нижней границе, но в целом считаем более оправданным завершение года у его верхней границы", - пишет аналитик ПСБ в материале.

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