Инвестбанк "Синара" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Газпрома

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Газпрома", сообщается в обзоре.

"По консервативным оценкам руководства "Газпрома", в 2024 году EBITDA группы превысит 2,8 трлн рублей. Отношение чистого долга к EBITDA на конец 2024 года снизится до 2,1 с 2,8 по состоянию на конец 2023 года, - отмечают аналитики Кирилл Бахтин и Василий Мордовцев. - Компания заявляет, что в 2025 году продолжит жесткую политику по сдерживанию операционных затрат. Мы положительно оцениваем комментарий менеджмента о долговой нагрузке на конец 2024 года, поскольку показатель ниже 2,5 позволяет рекомендовать выплату дивидендов в полном объеме. По нашим расчетам, дивиденды на акцию за 2024 год составят 25 рублей (дивдоходность - 21%), из них 17,8 рубля - за 9M24".

Эксперты банка прогнозируют EBITDA за 2024 год в 2,94 трлн рублей и обращают внимание, что оценка "Газпрома" (2,8 трлн руб.) консервативная. В свою очередь, планируемые на 2025 год капзатраты группы в объеме 2,0- 2,1 трлн рублей примерно соответствуют уровню 2024 года и ниже показателя 2023 года (2,4 трлн руб.).

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.