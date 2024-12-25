Вероятно умеренное укрепление рубля к юаню в январе - "Алор Брокер"

Вероятно умеренное укрепление рубля к юаню в январе следующего года из-за традиционного снижения спроса на валюту со стороны импорта и реализации накопленной за новогодние каникулы выручки экспортеров, говорится в материале аналитиков инвестиционной компании "Алор Брокер".

"Рубль продолжает укрепляться. Следующая преграда на пути укрепления российской валюты лежит в районе 13,5 за юань. В ближайшие дни рубль будет получать поддержку от приближения пика налогового периода, но в то же время может увеличиться спрос на юань со стороны инвесторов как на инструмент хеджирования переноса "лонгов" по акциям и облигациям через новогодние праздники, - указывают эксперты. - В январе ждем умеренное укрепление курса рубля из-за традиционного снижения спроса на валюту со стороны импорта и реализации накопленной за новогодние каникулы выручки экспортеров".

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