Потенциал коррекции рынка акций предполагает снижение индекса Мосбиржи до 2600-2640пп - "Альфа-Инвестиции"

Потенциал коррекции рынка акций в среду предполагает снижение индекса Мосбиржи до 2600-2640 пунктов, полагает руководитель направления информационно-аналитического контента "Альфа-Инвестиций" Василий Карпунин.

"Снижение рынка акций проходит неравномерно, нет распродаж широким фронтом, - пишет аналитик Василий Карпунин. - Большинство наиболее просевших во вторник бумаг - те, что и до пятничного импульса роста отставали от индекса Мосбиржи. Торги на ключевых мировых площадках сегодня не проводятся из-за праздников. Сырьевые товары не торгуются, включая фьючерсы на нефть Brent. Однако внешний фон в последние кварталы для нашего рынка и так не являлся ключевым драйвером. Поэтому повышенная волатильность может сохраниться. Потенциал коррекции предполагает спуск индекса Мосбиржи в район 2600-2640 пунктов. Причин для более существенного отката не видим. Более того, сохраняем умеренно позитивный взгляд на рынок в начале января, индекс может приблизиться к 2800п".

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