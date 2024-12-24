Среднегодовая цена Brent в 2025 году составит $75,5/барр. - ПСБ

Среднегодовая цена нефти марки Brent в 2025 году составит $75,5 за баррель, говорится в инвестиционной стратегии Промсвязьбанка (ПСБ) на следующий год.

"Под конец 2024 года цены на нефть так и не смогли выйти из коридора $70-75/барр. Brent, - отмечают аналитики. - Со стороны геополитики эскалации нет на фоне прекращения огня между Израилем и Хезболлой. По нашим оценкам, рынок завершает год профицитом спроса, но небольшим - порядка 0,3-0,4 млн барр./день. Мы ждем ухудшения баланса в связи с замедлением потребления со стороны Китая и США и активизацией добычи в Северной и Южной Америке, а также в связи с ожиданиями снятия ограничений на добычу странами ОПЕК+, пусть и не ранее 2К2025".

Эксперты банка считают, что в 1К2025 года профицит спроса еще сохранится, но сожмется до 0,1-0,2 млн барр./день на факторе Китая: местные НПЗ сокращают переработку из-за низкого потребления и сокращения рентабельности. Победа Д. Трампа на президентских выборах в США, на взгляд аналитиков, несет долгосрочный негатив для рынка нефти - он выступает за наращивание добычи, а также за усиление давления на Китай, что может еще больше ослабить его экономику, а значит повлиять в худшую сторону на потребление сырья.

По оценкам стратегов банка, среднегодовая цена на Brent в 2025 году составит $75,5/барр. (-6,6% г/г).

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.