Цены бумаг Qualcomm и Honda могут продолжить рост в ближайшее время - инвестбанк "Синара"

Котировки бумаг Qualcomm Inc. и Honda могут продолжить рост на американском фондовом рынке в ближайшее время, считают аналитики инвестиционного банка "Синара".

"Акции Qualcomm подорожали в понедельник на 3,5%, после того как суд присяжных в штате Делавэр принял решение в ее пользу в споре с британской Arm Holdings. Последняя утверждала, что Qualcomm нарушила лицензионное соглашение после приобретения в 2021 году NuVia, компании, которая использует лицензированные Arm технологии. Считаем, что новость еще поддержит бумагу эмитента в ближайшее время", - отмечают эксперты в обзоре.

"Американские депозитарные расписки Honda выросли в понедельник на 13%, после того как компания объявила рекордную за всю ее историю программу выкупа акций на $7 млрд, что эквивалентно 17% от капитализации. Honda с 6 января по 23 декабря 2025 года выкупит с рынка до 1,1 млрд бумаг. Ожидаем дальнейшего роста котировок", - указывают в инвестбанке.

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