S&P 500, скорее всего, проведет торги вторника в диапазоне 5950-6000п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торговую сессию вторника в диапазоне 5950-6000 пунктов, вероятна низкая волатильность при нейтральном балансе рисков, полагает аналитик Freedom Finance Global Алмас Альмаганбетов.

Эксперт отмечает, что в канун Рождества торги в США будут продолжаться до 13:00 по времени Нью-Йорка, то есть завершатся на три часа раньше обычного.

В экономическом календаре интерес может представлять индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда за декабрь (консенсус: минус 10 пунктов, предыдущее значение: минус 14 пунктов). "В 2024 году фактический показатель чаще оказывался хуже средних прогнозов, что не исключено и на сей раз. Неблагоприятная ситуация с производственной активностью в регионе может служить дополнительным аргументом в поддержку дальнейшего снижения ставки ФРС", - отмечает Альмаганбетов.

Также во вторник состоится аукцион по размещению пятилетних казначейских облигаций США объемом $70 млрд. "Недостаточность спроса на безрисковые инструменты на фоне планируемого Трампом повышения тарифов может выразиться более явно. Если спрос на краткосрочные "трежерис" во многом поддерживается денежным рынком, крупными корпоративными игроками, такими как Berkshire Hathaway, и иностранными инвесторами, то устойчивость спроса на среднесрочные и долгосрочные бумаги менее очевидна. Рост доходностей выше апрельского максимума 4,66% может оказать давление на рынок акций", - указывает аналитик инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.