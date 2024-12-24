Индекс Мосбиржи может завершить 2024 год на отметке 2800 пунктов - Freedom Finance Global

Индекс Мосбиржи может завершить 2024 год на отметке 2800 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Российский фондовый рынок получил мощный драйвер роста в виде сохранения ключевой ставки ЦБ на отметке 21%, притом что в консенсус закладывалось ее повышение на 2%, - отмечает эксперт. - За две торговых сессии с заседания совдира Банка России индекс Мосбиржи вырос на 11,86%, а РТС поднялся на 13,85%. Прогнозируем продолжение ралли до конца текущей недели, что будет способствовать укреплению рубля. Дополнительную поддержку российским фондовым площадкам оказывают надежды на переговоры о завершении вооруженного конфликта в Восточной Европе после инаугурации Дональда Трампа".

Что касается сигналов технического анализа, то сопротивлением для индекса Мосбиржи на данный момент, по мнению Чернова, выступает отметка 2750 пунктов, ее преодоление откроет котировкам путь в район 2800 пунктов и далее к 2880.

Прогноз аналитика инвесткомпании на конец текущего года составляет 2800 пунктов по индексу Московской биржи и 900 пунктов по РТС.

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