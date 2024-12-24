"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Россети Ленэнерго с целью 225,1 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "Россети Ленэнерго" с целью 225,1 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,2%, стоп-приказ: 194,4 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

По мнению аналитиков, развитие промышленности и транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга и Ленинградской области является ключевым драйвером долгосрочного роста "Россетей Ленэнерго". Строительство новых промышленных предприятий позволит компании наращивать финансовые показатели как за счет услуг по передаче электроэнергии благодаря растущему энергопотреблению, так и через услуги по технологическому присоединению новых клиентов.

"С технической точки зрения акции демонстрируют разворотные тенденции. Идея на рост бумаги с целью 225,1 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 194,4 руб. риск на портфель составит 0,16%. Соотношение прибыль/риск составляет 5,9", - указывают в "Финаме".

"Россети Ленэнерго" - распределительная сетевая компания, оказывающая услуги по передаче электроэнергии клиентам на оптовом и розничном рынке электроэнергии в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

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