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24 декабря 2024 года 12:52
Инвестбанк "Синара" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций МТС и Ростелекома
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рекомендацию "покупать" для фаворитов телекоммуникационного сектора - "МТС" и "Ростелекома", сообщается в стратегии банка на 2025 год. "И "МТС", и "Ростелеком" генерируют довольно солидные денежные потоки при неплохих показателях рентабельности и стабильной выручке, которые позволят им привлекать внимание инвесторов дивидендами, - отмечают аналитики. - Однако в традиционных сегментах перспективы роста ограничены, так как клиентские базы тоже остаются стабильными, а новые бизнес-направления пока приносят небольшую часть доходов. Обоим ведущим игрокам помог бы в долгосрочной перспективе вывод на биржу "непрофильных" дочерних структур, но сегодняшние условия на рынке не благоприятствуют первичным размещениям такого рода". По мнению экспертов, благодаря колоссальной базе абонентов "МТС" показатели EBITDA остаются высокими, что позволяет ведущему оператору мобильной связи генерировать солидные денежные потоки и выплачивать неплохие дивиденды, которые служат главным источником денег для материнской АФК "Система". Интенсивное развитие своей экосистемы и направления финтеха создает дополнительные потоки доходов и закладывает основу долгосрочного роста, однако трансформация структуры выручки ведет к некоторому ухудшению показателей рентабельности. В среднесрочной перспективе тарифы вряд ли обгонят инфляцию, считают в инвестбанке. "Ростелеком" помимо традиционной телефонии осваивает, и не без успехов, новые сегменты, в том числе облачные технологии, дата-центры, кибербезопасность, - подчеркивают стратеги. - Можно предположить, что IPO "дочек", занятых в данных областях, повлечет за собой рыночную переоценку "Ростелекома в целом, при условии общего улучшения среды". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ТЕЛЕКОМЫ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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