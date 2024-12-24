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24 декабря 2024 года 12:26
Повышение ставки ЦБР, вероятно, останется на повестке дня в 1К25 - инвестбанк "Синара"
Повышение ключевой ставки Банка России, вероятно, останется на повестке дня в первом квартале следующего года, считает главный экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин. "Регулятор сделал смелое предположение, что резкий рост цен в ноябре и декабре носит временный характер. В тексте пресс-релиза нет однозначных аргументов в поддержку решения о сохранении ключевой ставки на текущем уровне, поэтому ЦБ РФ, на наш взгляд, в феврале следующего года рассмотрит возможность ее повышения", - пишет эксперт в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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