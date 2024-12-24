Альфа-банк сохраняет рейтинг "выше рынка" для акций "Софтлайна" и целевую цену на уровне 192 рубля за бумагу, сообщается в обзоре банка.

"Софтлайн" подтвердил прогноз на 2024 год, а также представил прогноз на 2025 год. Опубликованный прогноз на 2025 год предполагает солидный рост оборота - до 36% г/г, валовой прибыли и скорректированной EBITDA - на 42-67% г/г, - отмечают аналитики Анна Курбатова и Олеся Воробьева. - Это подразумевает потенциал повышения наших текущих оценок по обороту на 11% или более. При этом наши оценки валовой прибыли и скорректированной EBITDA ближе к верхней границе обозначенных компанией диапазонов. Мы также ожидаем, что при условии смягчения ДКП и снижения ключевой ставки в течение 2025 года "Софтлайн" может получить дополнительный импульс к росту за счет возобновления активной M&A-политики".

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