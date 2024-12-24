Индексу Мосбиржи важно удержать 2680п по итогам текущей недели - "Велес Капитал"

Индексу Мосбиржи будет важно удержать уровень в 2680 пунктов по итогам текущей недели, говорится в материале аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"Внешний фон утром вторника можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть пытаются расти после сдержанного снижения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках улучшились. В начале торгового дня российский фондовый рынок останется под влиянием прежних фундаментальных факторов, таких как надежды на завершение цикла повышения ключевой ставки ЦБ РФ, а также улучшение геополитического фона в следующем году, что может способствовать дальнейшим покупкам в акциях, - пишет эксперт. - С другой стороны, краткосрочно индексы выглядят перекупленными, что также может подтолкнуть участников к фиксации прибыли. Важным для индекса Мосбиржи по итогам текущей недели будет удержать поддержку 2680 пунктов".

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