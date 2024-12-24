Баланс рисков в январе будет смещен в сторону укрепления рубля - Альфа-банк

Баланс рисков в январе будет смещен в сторону укрепления рубля, говорится в материале Альфа-банка.

"Волатильность на валютном рынке остается повышенной, ликвидность продолжает улучшаться, уровни юаневой доходности овернайт остаются ниже 2%, - отмечает аналитик банка Никита Еуров. - Своп с Банком России по-прежнему не используется рынком. Более того, наклон фьючерсной кривой увеличился - расширился спред между мартовским фьючерсом и спот-курсом. Это говорит о сильном снижении стоимости валюты на 3 месяца, поскольку рублевые доходности сильно снизились по итогам заседания руководства Банка России в пятницу".

По мнению эксперта, дивидендный сезон и налоговый период в совокупности с расширением дифференциала ставок должны поддержать рубль до конца года. "В январе сохраняем тактический взгляд на рубль: баланс рисков будет смещен в сторону укрепления, поскольку к факторам поддержки рубля добавится еще и сезонное сокращение импорта", - указывает Еуров.

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