Ключевые события вторника в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- Совет директоров "Озон Фармацевтика" обсудит дивиденды за 2023 год.

- Минфин РФ объявит параметры еженедельных аукционов ОФЗ.

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