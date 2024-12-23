"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции "ФосАгро" с целью 8000 рублей за штуку на сентябрь 2025 года, что предполагает потенциал роста около 28% с текущих уровней, сообщается в материале аналитиков сервиса.

"Девальвация курса рубля, рост цен на минеральные удобрения на мировых рынках, а также высокий уровень корпоративного управления, ориентированного на акционеров компании, обеспечивают потенциал роста цены акций компании около 28% на горизонте девяти месяцев," - пишут эксперты.

По их мнению, в качестве основных рисков выступает рост операционных и финансовых расходов, который может оказывать давление на рентабельность чистой прибыли, а также снижение мировых цен на минеральные удобрения, реализуемые "ФосАгро".

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