Прогнозный диапазон по индексу Мосбиржи на 2025г составляет 2900-3100 пунктов - Россельхозбанк

Прогнозный диапазон по индексу Мосбиржи на 2025г составляет 2900-3100 пунктов, сообщается в комментарии аналитиков Россельхозбанка.

"В своем базовом прогнозе по индексу Мосбиржи на 2025 год мы предполагаем диапазон 2900-3100 пунктов, что подразумевает рост на 10-16%. Полагаем, что возвращение интереса к российским акциям со стороны инвесторов будет зависеть от перспектив смягчения денежно-кредитных условий, что, в свою очередь, напрямую будет зависеть от прогресса в борьбе с инфляцией, - пишут эксперты. - В случае нового повышения ключевой ставки в 1К24 и сохранения высоких ставок весь следующий год предпочтительными будут инвестиции в менее рискованные инструменты, такие как фонды денежного рынка, депозиты и облигации с плавающей ставкой купона. Сохранение ключевой ставки и смягчение коммуникации регулятора в феврале может стать сигналом, для постепенного наращивания позиций в рискованных активах".

В нефтегазовой отрасли стратеги банка отдают предпочтение акциям "Татнефти" и "Роснефти". Целевой ориентир по акциям "Татнефти" на конец 2025 года составляет, по их мнению, 830 рублей, по акциям "Роснефти" - 620 рублей.

"В финансовом секторе мы выделяем акции Сбербанка с целевой ценой 316 руб., а также акции "Мосбиржи" с целевой ценой в 260 руб., - указывают аналитики. - Кроме того, нам нравятся акции "Т- технологий" с целевой ценой в 3960 руб. В металлургическом секторе нашими фаворитами являются акции НЛМК (целевая цена 170 руб.), акции "Северстали" с целевой ценой в 1300 руб. и акции "Полюса" (цель 16500 руб.). В транспортном секторе мы отдаем предпочтение акциям "Аэрофлота" (цель 70 руб.), акциям Совкомфлота" (цель 130 руб.) и акциям НМТП (цель 10,6 руб.). В секторе IT наши предпочтения ограничиваются пока акциями "Яндекса" ( цель 3900 руб.)".

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