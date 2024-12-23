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23 декабря 2024 года 17:51
Ожидания дивидендов могут поддерживать акции Сбербанка в 1П25 - "Велес Капитал"
Ожидания инвесторами дивидендов при прочих равных могут поддерживать акции Сбербанка всю первую половину следующего года, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. Эмитент судя по промежуточным финансовым результатам за 2024 год как по МСФО, так и по РСБУ, выполнит свои планы по достижению рекордной прибыли и, соответственно, рекордным итоговым дивидендам, отмечает эксперт. За 2023 год Сбербанк заплатил 33,3 руб. на бумагу, что при текущей цене акций предполагает доходность около 13%, а с учетом перспективы более высоких дивидендов и еще выше. Ожидания дивидендов при прочих равных могут поддерживать акции Сбербанка всю первую половину 2025 года, полагает Кожухова. "С технической точки зрения обыкновенные акции Сбербанка в понедельник поднялись до максимума с конца сентября (270 руб.) и на данный момент отступили от сопротивления в 269 руб. при улучшении сигналов дневного и недельного графиков. Бумаги вошли в зону краткосрочной перекупленности, но в целом проверяют на прочность среднесрочные сопротивления, в частности, еще на прошлой неделе поднялись выше 258 руб. (район средней полосы Боллинджера недельного графика) со следующей целью роста 277 руб. (верхняя полоса Боллинджера и линия "медвежьего" тренда), - указывает эксперт инвесткомпании в обзоре. - При позитивном сценарии, в частности, при дальнейшем восстановлении всего российского фондового рынка в 1П25, акции могут стремиться к пику 2024 года на уровне 330,45 руб. (потенциал роста от текущих значений составляет около 24%). Нисходящие риски как для Сбербанка, так и для всего российского банковского сектора в целом при этом могут начать актуализироваться ближе ко 2П25 на фоне потенциального смягчения политики ЦБ РФ, роста налогов и возможных сложностей с выплатами по кредитам в условиях высоких процентных ставок". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СБЕРБАНК-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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