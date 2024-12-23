Индекс Мосбиржи, возможно, будет колебаться в диапазоне 2650-2750п до конца 2024г - Freedom Finance Global

Индекс Мосбиржи, возможно, будет колебаться в рамках диапазона 2650-2750 пунктов до конца текущего года, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой.

Привлекательность российских акций выросла после неожиданного решения ЦБ РФ по ключевой ставке 20 декабря, отмечает эксперт. Рынок пересмотрел вниз вероятность повышения ставки на первом в будущем году заседании, которое состоится в феврале. Новости о санкциях против российского бизнеса уже учтены в котировках. Новые ограничительные меры ЕС и обещания уходящей администрации президента Байдена договориться с "Большой семеркой" об изменении потолка цен на российскую нефть в ближайшие недели представляют риск для котировок локальных эмитентов, но он значительно ниже, чем продолжение ужесточения монетарных условий.

В то же время корпоративный новостной фон, прежде всего, обращает внимание Мильчакова, сообщения о решениях компаний по поводу дивидендных выплат, в целом повышает привлекательность подешевевших российских акций.

"Мы считаем, что стабилизация денежно-кредитной политики может повысить спрос на акции IT-сектора, который достаточно зависим от привлечения долгового финансирования. Также могут быть привлекательными для инвестирования банки, для которых еще более высокая ключевая ставка означала бы достаточно резкое падение спроса на кредиты. До конца года индекс Мосбиржи может колебаться в рамках 2650-2750 пунктов", - пишет аналитик в обзоре инвесткомпании.

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