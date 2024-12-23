Цена нефти может снизиться в диапазон $68-70/барр. в 1К25 - "Альфа-Инвестиции"

Цена нефти марки Brent может снизиться в диапазон $68-70 за баррель в первом квартале следующего года из-за смягчения геополитической напряженности в мире, дальнейшего замедления китайской экономики, а также предпосылок роста добычи нефти вне ОПЕК+, считает старший инвестиционный аналитик "Альфа-Инвестиций" Игорь Галактионов.

Котировки находятся под давлением из-за корректировки прогнозов ставки ФРС и опасений из-за спроса в Китае, где проявились признаки замедления, констатирует эксперт. Сказался также рост курса доллара к другим мировым валютам - при прочих равных крепкий доллар делает нефть дороже для держателей других валют и негативно влияет на спрос. При этом волатильность фьючерсов на нефть марки Brent в последние месяцы снизилась, отмечает Галактионов. "Котировки торгуются вокруг уровней $72-74 за баррель. На текущий момент этот диапазон выглядит равновесным", - пишет он в обзоре.

При этом, предупреждает аналитик, есть риски, что в I квартале 2025 года котировки могут снизиться. Диапазон может опуститься в район $68-70 за баррель из-за смягчения геополитической напряженности в мире, дальнейшего замедления китайской экономики, а также предпосылок роста добычи нефти вне ОПЕК+. "Члены ОПЕК+ тоже хотели бы увеличить добычу, но вынуждены ждать подходящего момента, чтобы не оказать слишком сильного давления на нефтяные цены. Баланс факторов на среднесрочной дистанции сместился в сторону снижения", - указывает Галактионов.

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