Вероятны движения S&P 500 в диапазоне 5890-5970п в понедельник - Freedom Finance Global

Вероятны движения индекса S&P 500 в диапазоне 5890-5970 пунктов на торгах, средняя внутридневная волатильность, баланс рисков нейтральный, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Рафаэль Мкртчан.

"Внешний фон умеренно негативный: шанхайский и гонконгский индексы в минусе, торги в Европе также проходят на отрицательной территории. Фьючерсы на американские индексы торгуются в "зеленой зоне". Прогнозируем среднюю внутридневную волатильность на предстоящую сессию, баланс рисков оцениваем как нейтральный. Ориентируемся на движения S&P 500 в диапазоне 5890-5970 пунктов", - указывает эксперт в материале.

Мкртчан отмечает, что в минувшую пятницу S&P 500 предпринял попытку отскока, и его характер выглядит воодушевляющим. В то же время для возобновления полноценного растущего тренда необходимо увеличение числа акций, демонстрирующих положительную динамику, притом что на данный момент разные метрики "рыночной широты" остаются подавленными, обращает внимание он. "В этой связи считаем наиболее вероятным сценарий консолидации. Давление на котировки возобновится, если поддержка в области 5835-5850 пунктов не устоит", - пишет аналитик инвесткомпании в обзоре.

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