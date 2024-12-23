Акции ЛУКОЙЛа, Т-Технологий и Мосбиржи будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс

Акции "ЛУКОЙЛа", "Т-Технологий" и "Московской биржи" будут интересны на текущей неделе, полагает эксперт БКС Экспресс Василий Буянов.

"Пятничное ралли не обошло стороной и акции "ЛУКОЙЛа", - отмечает аналитик в комментарии. - Бумаги не только показали рекордный рост котировок, но и закрыли дивидендный гэп за одну торговую сессию, уйдя выше уровня сопротивления в районе 6650 руб. О возможности дальнейшего роста говорят трендовые индикаторы, давшие сигнал на покупку. При этом акции еще не выглядят перекупленными, а значит, есть серьезный потенциал роста даже без коррекций. К концу недели ожидаем, что бумага будет торговаться в диапазоне 6870-6990 рублей".

В пятницу акции "Т-Технологий" прибавили более 11%. Котировки преодолели сразу два сильных уровня сопротивления, потенциально мешающих дальнейшему росту - около 2400 и 2500 руб., подчеркивает Буянов. В начале недели эксперт не исключает небольшого отката для снятия неожиданно накопившейся перекупленности и ожидает к концу недели рост до 2600-2650 рублей.

"Акции "Мосбиржи" после резкого роста не только смогли закрепиться выше сильного уровня сопротивления в районе 185 руб., но и преодолеть верхнюю границу нисходящего канала, - констатирует аналитик. - Это дает позитивный сигнал о сломе краткосрочного тренда, который начался в ноябре. Столь резкий рост котировок, конечно, не обошелся без входа большинства индикаторов в область перекупленности. Однако временная коррекция цен быстро остановится - теперь уже на уровне поддержки в районе 185 руб. К концу недели ожидаем рост до 193-195 рублей".

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