"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Софтлайна с целью 130 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Софтлайна" с целью 130 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,2%, стоп-приказ: 106 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики обратили внимание на прогнозы "Софтлайна" о том, что в 2025 году бизнес продемонстрирует рост на уровне двузначных показателей, и подтверждает свои ожидания на 2024 год. Компания также подтверждает возможность выплаты дивидендов не менее 25% от чистой прибыли по МСФО за 2024 год и не менее 1 млрд рублей.

"С технической точки зрения акции находятся вблизи верхней границы нисходящего тренда. Идея на рост бумаги с целью 130 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 106 руб. риск на портфель составит 0,6%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,42", - указывают эксперты "Финама".

"Софтлайн" - один из лидеров российского IT-рынка с более чем 30-летней историей, широким региональным присутствием в 25 представительствах по всей стране. Является поставщиком решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности.

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