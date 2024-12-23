Бумаги большинства нефтедобывающих компаний обладают значительным потенциалом роста в 2025г - инвестбанк "Синара"

Бумаги большинства нефтедобывающих компаний обладают значительным потенциалом роста в следующем году, говорится в стратегии инвестиционного банка "Синара" на 2025 год.

"Бумаги большинства нефтедобывающих компаний обладают значительным потенциалом роста ввиду благоприятного для экспортеров ослабления рубля и новых реалий на внутреннем рынке нефтепродуктов, которые существенно подорожали с начала года, - пишут аналитики Кирилл Бахтин и Василий Мордовцев. В ценах наиболее ликвидных акций уже отражена прогнозная дивдоходность на 12 мес. (13-18%). Наши фавориты в секторе - "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ", показывающие отличную доходность FCF (20% и более). Бумаги "Транснефти" незаслуженно оказались под избыточным давлением, возникшим из-за временного повышения ставки налога на прибыль. Мы оставляем в силе рейтинг "покупать" по ним".

По мнению экспертов, катализаторами роста в следующем году могут выступить: рост мировых цен на нефть и маржи переработки; выкуп акций; хорошие финансовые результаты за 2024 год; объявление дивидендов.

В качестве вероятных риском Бахтин и Мордовцев отмечают увеличение дисконта Urals к Brent под давлением внешних факторов; регулирование цен на нефтепродукты на внутреннем рынке; потенциальный избыток предложения на рынке нефти в 2П25.

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