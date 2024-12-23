Ставка ЦБР, вероятно, останется на уровне 21% в 1П25 - "БКС МИ"

Ключевая ставка ЦБ РФ, вероятно, останется на уровне 21% годовых в I полугодии 2025 года, а ее снижение начнется ближе к концу II квартала следующего года, считает эксперт "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Илья Федоров.

"Регулятор сменил жесткую риторику на нейтральную и решил не повышать ключевую ставку. В таком подходе есть своя логика, и решение лишь на первый взгляд выглядит неожиданным. Считаем, что позиция Банка России стала более сбалансированной, что лучше соответствует текущей экономической ситуации, - пишет эксперт в обзоре. - Ждем, что ключевая ставка останется на текущем уровне в I полугодии 2025 года, а ее снижение начнется ближе к концу II квартала после прояснения внешних (геополитических) и внутренних инфляционных рисков. К концу 2025 года ставка, по нашим ожиданиям, будет снижена до 16% при инфляции 5-5,5% и околонулевом росте экономики. Прогноз среднегодовой ставки понижен на 1 п.п., до 19,5%".

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