Бумаги МТС справедливо оценены рынком в текущий момент - "Газпромбанк Инвестиции"

Бумаги "МТС" справедливо оценены российским рынком в текущий момент, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Эмитент объявил о трансформации бизнеса в холдинговую структуру с выделением бизнес-вертикалей в отдельные юридические лица, которые будут взаимодействовать между собой на рыночных условиях и смогут привлекать внешний капитал. Несмотря на то, что мы положительно смотрим на намерения МТС, на данный момент инвесторам необходимо тщательно взвешивать решение касательно включения бумаг компании в портфель, учитывая высокий уровень долга, который оказывает существенное давление на финансовый результат. Мы считаем, что бумаги справедливо оценены рынком", - пишут эксперты в материале.

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