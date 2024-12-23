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23 декабря 2024 года 12:14
Бумаги МТС справедливо оценены рынком в текущий момент - "Газпромбанк Инвестиции"
Бумаги "МТС" справедливо оценены российским рынком в текущий момент, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Эмитент объявил о трансформации бизнеса в холдинговую структуру с выделением бизнес-вертикалей в отдельные юридические лица, которые будут взаимодействовать между собой на рыночных условиях и смогут привлекать внешний капитал. Несмотря на то, что мы положительно смотрим на намерения МТС, на данный момент инвесторам необходимо тщательно взвешивать решение касательно включения бумаг компании в портфель, учитывая высокий уровень долга, который оказывает существенное давление на финансовый результат. Мы считаем, что бумаги справедливо оценены рынком", - пишут эксперты в материале. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-МТС-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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