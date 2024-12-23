Уход курса рубля заметно ниже 13,6 руб. за юань пока затруднен - банк "Санкт-Петербург"

Курсу валютной пары юань/рубль пока может быть сложно уйти заметно ниже уровня в 13,6 руб. за юань, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"ЦБ РФ на текущей неделе должен анонсировать объемы операций с валютой по зеркалированию трат ФНБ на предстоящий год и отдельно на его первое полугодие. Увеличение продаж может поддержать коррекционное укрепление рубля, но пока курсу может быть сложно уйти заметно ниже 13,6 руб./юань", - указывают эксперты в комментарии.

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