Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг акций МТС на уровне "покупать"

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций "МТС" на уровне "покупать", сообщается в обзоре.

"В пятницу "МТС" провела онлайн-презентацию для инвесторов, объявив о планах по изменению корпоративной и управленческой структуры. Компания откажется от развития неэффективных направлений и сосредоточится на оптимизации инвестиций и расходов, - отмечает аналитик Константин Белов. - "МТС" подтвердила цель по дивидендам и постарается выплатить как минимум 35 рублей на акцию при условии сохранения долговой нагрузки на оптимальном уровне. Мы положительно оцениваем намерение сосредоточиться на оптимизации управления финансовыми потоками и сокращении долговой нагрузки, что соответствует рыночным и макроэкономическим условиям".

На взгляд эксперта, бумаги "МТС" сохраняют привлекательность с точки зрения дивидендных выплат, учитывая потребности основного акционера (АФК "Система") и гибкость в отношении капвложений при устойчивых денежных потоках в профильном телекоммуникационном бизнесе.

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