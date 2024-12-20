Акции МТС могут вырасти до 240 руб. на горизонте года - Freedom Finance Global

Акции "МТС" могут вырасти до 240 рублей на горизонте года, полагает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Одним из лидеров бурного ралли российского фондового рынка в пятницу оказались акции "МТС", подорожавшие на 12,64% до 192,7 руб. за бумагу, - отмечает эксперт. - Мы считаем, что главным драйвером роста акций этой корпорации стал "День инвестора", в ходе которого руководство МТС объявило о масштабной реструктуризации. Перемены будут заключаться в изменении управленческой структуры, отказа группы компаний от должности президента, выделения разных направлений бизнеса группы в отдельные "бизнес-вертикали", отказа от некоторых неэффективных направлений и сокращения долговой нагрузки, что произойдёт благодаря отказу компании от сделок по приобретению некоторых "высокозатратных" стартапов".

Самой главной приятной новостью для акционеров, по мнению Мильчаковой, стало подтверждение руководством компании цели по дивидендной политике в виде ежегодных выплат акционерам не менее 35 руб. на акцию до 2026 года.

Кроме того, на взгляд аналитика, акции "МТС" выросли еще и после сегодняшнего неожиданного решения Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых вместо ожидаемого повышения. Так как компания оказывает услуги в основном на внутреннем рынке, и ее долговая нагрузка при этом достаточно высока, пауза в ужесточении денежно-кредитной политики повлияла на акции "МТС" весьма положительно.

"Из-за объявленной реструктуризации темпы роста выручки "МТС" в 2025 году могут оказаться немного ниже, чем по итогам 2024 года, - указывает эксперт инвесткомпании. - Компания ожидает, что в 2025 году ее выручка вырастет на 14% по сравнению с ожидаемым ростом на 15% в 2024 году. При этом OIBDA у "МТС" в 2025 году может вырасти на 6%, как сообщили в компании, а после 2025 года, когда завершится "перезагрузка", у "МТС" наверняка появятся новые возможности для того, чтобы вновь повысить темпы роста доходов и OIBDA. Мы считаем, что в течение года акции "МТС" могут вырасти до 240 рублей".

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