Текущие ценовые уровни акций МТС привлекательны для покупки - "Альфа-Инвестиции"

Текущие ценовые уровни акций "МТС" привлекательны для покупки, полагают аналитики "Альфа-Инвестиций".

"МТС" сосредоточится на телекоммуникационном бизнесе, а другие направления будут структурированы как отдельные компании под управлением нового юридического лица - MTS Ecosystem. Новая структура станет 100%-ным дочерним предприятием "МТС", но сохранит значительную операционную независимость, говорится в пресс-релизе компании. Основная задача "МТС" в условиях высоких процентных ставок - сократить долг в течение следующего года", - отмечают аналитики.

В жёстких денежно-кредитных условиях решение компании оптимизировать расходы и сфокусироваться на сокращении долга выглядит разумным, считают эксперты. Долговая нагрузка у компании достаточно высокая, но с учётом масштабов бизнеса и кредитного качества они не видят рисков, при которых "МТС" потеряла бы возможность её обслуживать.

"На наш взгляд, текущие ценовые уровни акций "МТС" выглядят привлекательными для покупки. Бумаги торгуются на минимальных значениях с начала 2022 года. Мы также полагаем, что "МТС" останется "дивидендной фишкой" и по итогам 2024 года направит на выплаты не менее 35 руб. на акцию", - резюмируют стратеги "Альфа-Инвестиций".

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