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20 декабря 2024 года 18:03
Вероятность сохранения ставки ЦБ РФ на февральском заседании существенно повысилась - "Велес Капитал"
Вероятность сохранения ставки ЦБ РФ на февральском заседании существенно повысилась, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко. "Для большинства участников рынка решение регулятора сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых стало сюрпризом и, на наш взгляд, не вполне согласуется с риторикой регулятора и его представителей в заявлениях и аналитических комментариях, предшествовавших декабрьскому заседанию, - отмечает эксперт. - При этом помимо самого решения сохранить ставку и смягчения ключевой формулировки содержание и риторика пресс-релиза, на наш взгляд, не уступает по жесткости октябрьскому пресс-релизу. С учетом сегодняшнего решения и смягчения сигнала ЦБ вероятность сохранения ставки на первом заседании 2025 года (в середине февраля) существенно повысилась и теперь для нас является базовым сценарием". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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