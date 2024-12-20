Вероятность сохранения ставки ЦБ РФ на февральском заседании существенно повысилась - "Велес Капитал"

Вероятность сохранения ставки ЦБ РФ на февральском заседании существенно повысилась, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Для большинства участников рынка решение регулятора сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых стало сюрпризом и, на наш взгляд, не вполне согласуется с риторикой регулятора и его представителей в заявлениях и аналитических комментариях, предшествовавших декабрьскому заседанию, - отмечает эксперт. - При этом помимо самого решения сохранить ставку и смягчения ключевой формулировки содержание и риторика пресс-релиза, на наш взгляд, не уступает по жесткости октябрьскому пресс-релизу. С учетом сегодняшнего решения и смягчения сигнала ЦБ вероятность сохранения ставки на первом заседании 2025 года (в середине февраля) существенно повысилась и теперь для нас является базовым сценарием".

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