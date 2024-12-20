АКБФ понизил прогнозную цену акций МТС до 282,18 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную цену обыкновенных акций "МТС" с 284,36 рубля до 282,18 рубля за бумагу, что предполагает потенциал роста 60% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитиков.

"Группа "МТС" намерена продолжать следовать дивидендной политике, которую компания приняла летом 2024 года, сообщил в ходе мероприятия для инвесторов вице-президент по финансам компании Алексей Катунин. "МТС" подтверждает темп роста выручки на 2025 год на уровне 14%, а OIBDA ожидается примерно на 6%. Дивидендная политика, предполагающая выплаты в размере 35 руб./акция на ближайшие три года, остается неизменной. Компания объявила о корректировке стратегии развития с учетом новых вызовов, что должно оказать поддержку котировкам", - отмечают эксперты инвесткомпании.

В частности, основной задачей компании в 2025 году станет снижение долговой нагрузки, также планируется отказаться от высокозатратных M&A-сделок.

"Среднесрочная оценка справедливой стоимости акций снижена с 284,36 руб./ао до 282,18 руб./ао, что предполагает 60%-ный потенциал роста, - указывают эксперты "АКБФ". - Дисконт на риски инвестиций в бумаги компании остается на уровне 25%. Оценка стоимости долга группы на 2025 год увеличена до 17,8% из-за ужесточения кредитных условий. Это повлияло на снижение средне- и долгосрочных оценок, однако компания сохраняет потенциал улучшения этих показателей за счет реализуемых планов".

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