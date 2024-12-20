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20 декабря 2024 года 17:26
АКБФ понизил прогнозную цену акций МТС до 282,18 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную цену обыкновенных акций "МТС" с 284,36 рубля до 282,18 рубля за бумагу, что предполагает потенциал роста 60% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитиков. "Группа "МТС" намерена продолжать следовать дивидендной политике, которую компания приняла летом 2024 года, сообщил в ходе мероприятия для инвесторов вице-президент по финансам компании Алексей Катунин. "МТС" подтверждает темп роста выручки на 2025 год на уровне 14%, а OIBDA ожидается примерно на 6%. Дивидендная политика, предполагающая выплаты в размере 35 руб./акция на ближайшие три года, остается неизменной. Компания объявила о корректировке стратегии развития с учетом новых вызовов, что должно оказать поддержку котировкам", - отмечают эксперты инвесткомпании. В частности, основной задачей компании в 2025 году станет снижение долговой нагрузки, также планируется отказаться от высокозатратных M&A-сделок. "Среднесрочная оценка справедливой стоимости акций снижена с 284,36 руб./ао до 282,18 руб./ао, что предполагает 60%-ный потенциал роста, - указывают эксперты "АКБФ". - Дисконт на риски инвестиций в бумаги компании остается на уровне 25%. Оценка стоимости долга группы на 2025 год увеличена до 17,8% из-за ужесточения кредитных условий. Это повлияло на снижение средне- и долгосрочных оценок, однако компания сохраняет потенциал улучшения этих показателей за счет реализуемых планов". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-МТС-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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