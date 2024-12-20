Базовый сценарий на 2025г - удержание Банком России ключевой ставки на уровне 21% - Совкомбанк

Базовым сценарием на 2025 год пока является удержание ключевой ставки Банком России на уровне 21% годовых, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

"Банк России неожиданно для рынка сохранил ключевую ставку неизменной на уровне 21%, - пишет эксперт. - ЦБ учёл существенное ужесточение денежно-кредитных условий, которое произошло в последние месяцы. Ставки по кредитам для заемщиков существенно выросли из-за ужесточения нормативов для банков. Поэтому Банку России не пришлось повышать ключевую ставку, чтобы значимо ужесточить финансовые условия. Учитывая, что денежно-кредитная политика действует на экономику и инфляцию с задержкой в 3-6 кварталов, Банк России решил взять паузу и оценить влияние текущих крайне жестких денежно-кредитных условий на экономику".

По мнению Васильева, уже наблюдается серьезное замедление розничного кредитования и первые признаки замедления корпоративного кредитования. Темпы роста корпоративного и розничного кредитования в 2025 году, вероятно, будут соответствовать планам ЦБ и соответствовать постепенному возвращению инфляции к целевым 4%, полагает аналитик.

"В то же время сдерживающими факторами для замедления инфляции выступают по-прежнему крайне дефицитный рынок труда, повышенные инфляционные ожидания населения и бизнеса, возросшая волатильность рубля, индексация тарифов и сборов темпами выше инфляции, - подчеркивается в комментарии. - Мы полагаем, что инфляция в ближайшие кварталы начнет замедляться. Мы ожидаем, что инфляция снизится до 6,7% к концу 2025 года с 9,8% по итогам этого года".

Эксперт Совкомбанка отмечает, что Банк России несколько смягчил сигнал и указал на то, что "будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайшем заседании". "С точки зрения регулятора сейчас важно сохранять жесткую риторику, чтобы не было преждевременного смягчения финансовых условий, - полагает Васильев. - Это позволит лучше донести до экономики сегодняшнее решение ЦБ. В базовом сценарии мы ожидаем, что инфляция будет замедляться медленно и Банк России будет удерживать ключевую ставку на текущем уровне 21% весь 2025 год".

Кроме этого, аналитик допускает, что Банк России может повысить ключевую ставку на ближайших заседаниях, если будет чрезмерное смягчение финансовых условий, а инфляция не будет замедляться.

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