Полюс - фаворит золотодобывающего сектора в 2025г - Альфа-банк

"Полюс" является фаворитом золотодобывающего сектора в 2025 году ввиду низкой себестоимости и прозрачной производственной и финансовой структуры, говорится в инвестиционной стратегии Альфа-банка.

"Компания является одной из немногих, кто двигается в противовес падению российского рынка, - пишут аналитики. - Сухой Лог является ключевым и одним из крупнейших неосвоенных месторождений золота в мире. На текущий момент запуск месторождения на полную мощность ожидается в 2029 году. Так, по прогнозам компании, с учетом Сухого Лога к 2030 году "Полюс" будет производить 6000 тысяч унций, что практически в два раза больше текущий производственных значений".

Эксперты также напоминают, что СД компании впервые с 2021 года рекомендовала выплатить дивиденды по результатам 9М2024 в размере 1301,75 рубля на акцию (див. доходность на момент публикации новости - 8,8%), что несомненно является положительным фактором.

"Мы подтверждаем рекомендацию "выше рынка" по акциям "Полюса" с целевой ценой на 12 месяцев на уровне 17885 руб. (предыдущая целевая цена - 16030 руб.), - указывают аналитики. - Оценка компании выведена как равновесное среднее трех параметров: по модели DCF, по мультипликаторам P/E 2026П и EV/EBITDA 2026 П".

Золото остается наиболее предпочтительной рекомендацией стратегов Альфа-банка в горно-металлургическом секторе. В настоящий момент "Полюс" торгуется с коэффициентом EV/EBITDA 2026П на уровне 5,5х, что, по их мнению, обеспечивает существенный дисконт к мировым аналогам и историческим значениям этого мультипликатора.

"Мы полагаем, что компания может вернуться к выплатам регулярных дивидендов по результатам 2025 года. Возможная дивидендная доходность, по нашей оценке, составляет около 10%. Ключевым драйвером остается потенциал роста цен на золото", - отмечают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.