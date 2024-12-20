Банк России, возможно, завершил цикл повышения ключевой ставки - ПСБ

Банк России как минимум остановил цикл повышения ключевой ставки, а, возможно, и завершил его полностью, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов.

"Банк России довольно неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Консенсус-прогноз предполагал её повышение до 23%, - пишет эксперт. - ЦБ считает, что денежно-кредитные условия стали более жесткими, чем ожидалось по итогам октябрьского заседания. Этому способствовали автономные от денежно-кредитной политики меры банковского регулирования, которые существенно охладили кредитную активность. Банк России отметил, что достигнутая жесткость ДКП уже формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели. Регулятор сохранил уверенность в возвращении инфляции к 4% в 2026 году".

ЦБ смягчил сигнал и будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом дальнейшей динамики кредитования и инфляции, отмечает Попов. Таким образом, Банк России как минимум остановил цикл повышения ключевой ставки, а, возможно, и завершил его полностью, допускает эксперт.

В сложившихся условиях аналитик ПСБ считает целесообразным увеличить долю длинных ОФЗ с фиксированным купоном до 10-20% от портфеля к середине первого квартала 2025 года.

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