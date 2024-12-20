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20 декабря 2024 года 15:07
ЦБ РФ, вероятно, занял выжидательную позицию с перспективой перехода к снижению ключевой ставки в 1К25 - Росбанк
ЦБ РФ, вероятно, занял выжидательную позицию с перспективой перехода к снижению ключевой ставки в 1К25, полагает директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгений Кошелев. "Решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 21% несколько удивило нас, - отмечает эксперт. - И, судя по предварительным консенсус прогнозам экспертов, удивило не только нас. В пояснении к решению можем выделить несколько интересных "новаций" в риторике и формулировках, которые указывают на то, что система принятия решений оказалась не только шире, но и более гибкой относительно заданных ранее ориентиров. Во-первых, регулятор использовал нестандартную формулировку об автономных (от денежно-кредитной политики) факторах ужесточения денежно-кредитной политики. Формально это обстоятельство контрастирует с остальными характеристиками экономической динамики - в разрезе ценовой динамики и совокупного спроса, где сохраняются проинфляционные риски. Во-вторых, привычная риторика, указывающая направление последующих действий, была исключена из пресс-релиза. Мы не исключаем, что это говорит о начале выжидательной позиции регулятора с перспективой перехода к снижению ключевой ставки в течение 1К25". Аналитик Росбанка пока не торопится делать выводы о скорости и этапах снижения, однако предполагает рост чувствительности решений Банка России к динамике статистических индикаторов за пределом инерционной инфляции. "Что это значит для ставок по депозитам и кредитам? В целом, кредитные ставки пока не обязаны быстро адаптироваться к данному решению в свете возросших кредитных рисков как в корпоративном, так и в розничном секторе, - указывает Кошелев. - Для депозитных ставок наступает период "охлаждения" - в целом, стратегия банков по привлечению средств может переключиться в пользу укорачивания наиболее привлекательных депозитных программ на срок до 6 месяцев и снижения ставок по депозитам на срок более 6 месяцев". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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