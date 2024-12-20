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20 декабря 2024 года 13:10
Фавориты технологического сектора на 2025г - Яндекс, HeadHunter и Ozon - "БКС МИ"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") позитивно оценивает перспективы технологического сектора на следующий год, средний потенциал роста составляет 45%, фавориты - МКПАО "Яндекс", МКПАО "Хэдхантер" и Ozon, сообщается в стратегии аналитиков на 2025 год. "Ключевым фактором неопределенности для оценки компаний остается траектория процентных ставок. Также наши экономисты теперь не ждут роста реального ВВП в 2025 году. Замедление экономики, вероятно, негативно скажется на динамике ряда компаний в секторе, - отмечают эксперты. - В итоге целевые цены в секторе скорректированы вниз на 7-32%. Степень снижения зависит от влияния экономических факторов на бизнес и от того, сильными или слабыми были результаты за III квартал текущего года". "Сохраняем позитивный взгляд на "Яндекс", HeadHunter и "ВсеИнструменты.ру", учитывая прогнозы в нашем базовом сценарии. Все три компании прибыльные, с перспективами долгосрочного роста бизнеса и дивидендов, с низкой долговой нагрузкой, - пишут аналитики инвесткомпании в материале. - Повысили до "позитивного" взгляд на Ozon: считаем, что у бизнеса привлекательные перспективы роста и улучшения рентабельности в 2025 году и долгосрочно. А после коррекции на рынке оценка бумаги стала более привлекательной". Эксперты также считают, что чистая прибыль "МТС" и "Ростелекома" упадет более чем в два раза в сумме за 2024-2025 гг. "Причина - наш прогноз высоких процентных ставок на 2024-2025 гг. И хотя, по нашим оценкам, рентабельность по чистой прибыли, вероятно, восстановится в 2026 году на фоне более низких процентных ставок, этот фактор добавляет неопределенности к размеру дивидендов за 2024 год, - указывают они. - На данный момент полагаем, что оба оператора решат заплатить дивиденды на уровне прошлого года. При этом вопрос размера выплаты может снижать в глазах инвесторов "защитность" акций телеком-операторов на волатильном рынке. В условиях неопределенности особую важность для рынка приобретают комментарии компаний по поводу дивидендов, в частности, "МТС" может озвучить свои планы на Дне инвестора в пятницу". "Краткосрочно не видим очевидных фаворитов. Если в 1П25 реальный ВВП снизится, как прогнозируют наши экономисты, выручка бизнесов, на которые у нас позитивный взгляд, может замедлиться. К динамике ВВП чувствительна выручка "Хэдхантера", "Яндекса" и "ВК", а также, вероятно, "ВсеИнструменты.ру", - указывают в "БКС МИ". - Из историй роста в секторе, возможно, менее чувствительным окажется Ozon: охлаждение спроса может быть компенсировано ростом масштаба бизнеса. При этом компания может еще активнее работать над улучшением рентабельности. В целом слабая динамика ВВП может сказаться на Ozon краткосрочно. Спрос на услуги МТС и "Ростелекома" обычно более устойчив, но и у них есть чувствительные сегменты выручки, а рост процентных ставок должен давить на прибыль операторов, на наш взгляд". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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