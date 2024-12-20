Курс рубля может закончить текущую неделю вблизи 14 руб. за юань - банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары юань/рубль может закончить текущую неделю вблизи уровня 14 руб. за юань, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Номинально дальнейший рост ключевой ставки позитивен для рубля, но в текущих условиях итоги заседания ЦБ РФ вряд ли в пятницу значимо повлияют на краткосрочную динамику рынка", - отмечают эксперты в комментарии.

"Помимо укрепившегося доллара, в моменте давление на котировки нефти могли оказывать новости о возможном ужесточении ценового потолка на российскую нефть. Впрочем, такие действия в более долгосрочной перспективе способны, наоборот, оказать поддержку ценам в связи с перспективами перебоев в поставках, - указывают аналитики. - Фьючерсы на нефть марки Brent в пятницу торгуются у $72,5 за баррель. В целом текущую неделю они могут закончить ближе к $73/баррель, если американская статистика не преподнесет особых сюрпризов".

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