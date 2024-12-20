Рынку акций РФ легко отскочить почти на любом решении ЦБР по ставке - "Альфа-Инвестиции"

Российскому рынку акций очень легко отскочить почти на любом решении Банка России по ключевой ставке в пятницу, 20 декабря 2024 года, а вот сценарий ускорения волны распродаж в индексе Мосбиржи представляется менее вероятным, считает руководитель направления информационно-аналитического контента "Альфа-Инвестиций" Василий Карпунин.

"Центральное событие пятницы - заседание ЦБ РФ. Консенсус склоняется к повышению ключевой ставки с текущего уровня в 21% годовых, но нет единого мнения каким будет шаг этого увеличения. Прогнозы предполагают повышение до 22-25%, наиболее часто встречающийся вариант - до 23%, - отмечает эксперт в обзоре. - Индекс Мосбиржи находится около минимумов года. Из-за перепроданности рынку очень легко отскочить почти на любом решении регулятора. а вот сценарий ускорения волны распродаж нам кажется менее вероятным. Повышение ставки до 23% годовых уже заложено в цены, поэтому при таком шаге возможен даже подъем индекса Мосбиржи на следующей неделе. Причем независимо от комментария регулятора, который в любом случае сохранит жесткую риторику".

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