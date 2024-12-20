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20 декабря 2024 года 10:27
Ставка ЦБР на уровне 23% - вероятный пик текущего цикла подъема - "Мои Инвестиции"
Ключевая ставка ЦБ РФ на уровне 23% годовых может стать пиком текущего цикла подъема, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции". "Несмотря на замедление кредитования в ноябре и признаки "охлаждения" экономики, рост инфляции заметно превысил прогноз ЦБ. Регулятор не может на это не реагировать. Поэтому повышение ключевой ставки до 23% годовых выглядит, на наш взгляд, взвешенным решением в текущих условиях, - отмечают эксперты в комментарии. - В нашем базовом сценарии 23% - это пик текущего цикла. Следим за изменением формулировок в комментарии ЦБ РФ - они могут спровоцировать всплеск оптимизма в длинных ОФЗ". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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